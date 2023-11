Aos 17 anos, o menino Endrick tem tudo para se sentir no topo do mundo: voltou a ter um papel de destaque no Palmeiras, está a caminho do Real Madrid e acaba de ser chamado pela primeira vez para a seleção principal do Brasil.

O discurso do jovem craque, no entanto, transmite uma maturidade pouco habitual para a idade e parece mostrar que ele está preparado para lidar com a fama e o estrelato.

Em entrevista recente ao TNT Sports, do Brasil, Endrick disse: «odeio ir a festas, para a ‘balada’. Gosto mais de restaurantes, de comer, de fazer coisas com a minha família».

O jovem avançado recorda que teve a oportunidade de entrar na equipa profissional do Palmeiras muito cedo, o que lhe permitiu «ver muitas coisas».

«Pude ver coisas que aconteceram a outros jogadores que eu não vou repetir. Absorvi tudo de bom para não fazer nada de ruim», afirmou, garantindo ainda: «não gosto de me envolver em polémicas, não gosto de fazer nada que vá sujar a minha imagem».

Estas declarações levaram a muitas reações nas redes sociais, sendo Endrick comparado, por oposição, a Neymar.

Prestes a estrear-se na principal seleção brasileira, o jovem avançado ainda juntou mais alguns detalhes que mostram como tem consciência dos fatores que podem colocar em risco uma carreira que promete ser brilhante.

«Fui vendido para o Real Madrid, estou a jogar no maior clube do Brasil, é tudo para um ‘garoto’ se perder. Agradeço a Deus ter essa mentalidade. Se não tivesse, já me tinha perdido, não vou mentir», afirmou.