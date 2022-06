O Bragantino colocou fim a uma série de nove jogos sem vencer frente ao Flamengo. Durante o encontro, os adeptos da equipa paulista entoaram cânticos a pedir a continuidade de Paulo Sousa.



Uma atitude irónica dos adeptos do Bragantino numa altura que a continuidade do técnico português no Mengão é incerta.



Lembre-se que o Flamengo sofreu duas derrotas seguidas contra equipas que viviam momentos negativos.