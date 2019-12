Jorge Jesus afirmou este sábado que mais nenhuma equipa portuguesa vai vencer a Liga dos campeões.

«Não houve desnível, diferença nenhuma, entre a equipa do Liverpool e o Flamengo no que diz respeito às capacidades individuais e ao valor das duas equipas», começou por dizer o técnico português, na conferência de imprensa após a derrota na final do Mundiald de Clubes, afirmando em seguida.

«Em Portugal, nenhuma equipa vai mais ganhar a Champions porque o desnível é muito grande, que foi o que não aconteceu hoje com o Flamengo e o Liverpool. Porquê? A capacidade financeira do campeonato português não vai permitir que uma equipa portuguesa vá a uma final do campeonato do Mundo ou da Champions», apontou Jorge Jesus, dizendo que no Brasil isso é possível «pela qualidade que o jogador brasileiro tem.»

