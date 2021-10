Sete jogos depois, o Palmeiras voltou aos triunfos. Esta noite, a equipa de Abel Ferreira bateu o Internacional, por 1-0, no Alianz Parque.



Raphael Veiga, aos 53 minutos, marcou de penálti o golo que resolveu o encontro. No lance que originou o penálti, o Internacional ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Edenilson.

Com esta vitória, o campeão da América do Sul chegou aos 43 pontos e ocupa o quarto lugar do Brasileirão, embora ainda possa ser ultrapassado pelo Bragantino, e continua na luta pelo pódio. Por seu turno, o Internacional é 7.º com 39 pontos.



Assista aos melhores momentos do jogo: