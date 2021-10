O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu esta quarta-feira com o América Mineiro (2-1), em jogo 24.ª jornada, e caiu para terceiro lugar do Brasileirão.

A formação de Abel entrou em campo a saber que o Atlético Mineiro, líder do campeonato, tinha empatado, mas, em vez de conseguir aproximar-se, com esta derrota acabou por ser ultrapassada pelo Flamengo, embora com os mesmos pontos.

O Palmeiras até marcou primeiro. Rony, aos 29 minutos, colocou o verdão em vantagem, mas Patric, lateral que representou o Benfica em 2010, deu início à reviravolta com um golaço ao minuto 73.



Ademir, com um penálti já nos descontos, garantiu o triunfo do América.