O futebolista português Bruno Fernandes recebeu das mãos do colega de equipa, o guarda-redes espanhol David De Gea, o prémio de homem do jogo da Premier League, após a vitória do Manchester United ante o Everton.

De Gea foi ter com Bruno no final do jogo de sábado e brincou, dizendo que não tinha a certeza se o português merecia o prémio, mas acabou a destacar a exibição do ex-Sporting no triunfo por 2-0.

«Deste uma masterclass, tu mereces», referiu, antes de Bruno abrir a caixa e mostrar o prémio.