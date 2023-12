Victor Osimhen recebeu esta segunda-feira o prémio de melhor africano do mundo.

O avançado nigeriano do Nápoles foi distinguido esta noite em Marraquexe, ele que bateu a concorrência de Mo Salah, extremo egípcio do Liverpool, e Achraf Hakimi, lateral-direito marroquino de Paris Saint-Germain.

Osimhen, refira-se, foi um dos destaques da campanha que permitiu ao Nápoles conquistar a Serie A: fez 31 golos em 39 jogos.

O jogador de 24 anos sucede assim a Sadio Mané, futebolista do Al Nassr que venceu o prémio em 2022.

The Nigerian Prince becomes King! 🤴



🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx