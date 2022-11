Stephen Eustáquio já conseguiu alcançar o registou mais goleador da carreira em poucos meses. O médio do FC Porto leva cinco golos e cinco assistências nesta época, algo que nunca tinha conseguido até então.

Agora concentrado com a seleção do Canadá, na preparação para o Mundial 2022, Eustáquio admite que o selecionador, John Herdman, também teve um peso importante para que deixasse de jogar apenas em posições mais recuadas e subisse mais no terreno, tal como tem vindo a fazer no FC Porto.

«Acho que é apenas a confiança que o treinador me deu», começou por dizer à TSN.

«Ele disse-me que tinha qualidades muito boas, mas poderia fazer ainda mais. A quantidade de corridas que fazia no jogo só se traduziam numa perspetiva defensiva e ele queria que eu pisasse mais na área, criasse mais chances e é isso que tenho procurado fazer. Antes, eu ficava meio ansioso quando pisava na área, quando a bola vinha, ficava com um pouco de medo, e passava sempre aos meus companheiros. Agora, sinto-me confiante e tenho a capacidade de, ao primeiro toque, ficar calmo e colocar a bola na baliza», acrescentou.

No Mundial 2022, o Canadá está inserido no Grupo F, com Bélgica , Croácia e Marrocos.

«Acho que numa fase como esta só temos de ser espertos. Temos alguns dos melhores jogadores que podem jogar em transição e, se formos espertos com a bola, podemos explorar essas áreas», projetou.