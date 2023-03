O futebolista português do Manchester City, Carlos Borges, foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro na Premier League 2, anunciou esta sexta-feira o organizador da competição.

O extremo luso de 18 anos marcou três golos em três jogos da equipa em fevereiro, no principal campeonato para as equipas jovens (sub-21) em Inglaterra.

Carlos Borges marcou dois golos na vitória por 3-1 ante o Liverpool, ficou em branco no empate ante o Fulham (2-2) e marcou um golo no triunfo por 5-0 ante o Everton.

Nesta altura, Carlos Borges é o atual melhor marcador da prova, com 16 golos em 18 jogos e o Manchester City é líder, com 41 pontos, mais dois do que o Chelsea, tendo ainda menos um jogo disputado.

Borges, que já passou pela formação do Sporting, antes da mudança para o City em 2015, superou a concorrência de Omari Forson (Manchester United), Harry Gardiner (Sunderland), Alfie Gilchrist (Chelsea), Omari Kellyman (Aston Villa), Divin Mubama (West Ham), Romaine Mundle (Tottenham) e Oliver Tipton (Wolverhampton).