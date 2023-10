Carlos Nicolía, jogador da equipa de hóquei em patins do Benfica e capitão da seleção argentina, assinalou a conquista da oitava Bola de Ouro de Lionel Messi e apontou que o compatriota deve ser um exemplo para os políticos do país.

Nicolía lamentou que a Argentina atravesse «um dos momentos mais difíceis da história» e apelou a que os líderes sigam o exemplo de «honestidade, trabalho duro e sacrifício» do futebolista.

«Hoje, o Mundo premiou pela oitava vez um argentino chamado Lionel Messi. Exemplo de líder silencioso, líder que não precisa eliminar rivais, corromper ninguém, que só pensa em trabalhar para melhorar e crescer como atleta, como homem e, acima de tudo, como pai. Mudar completamente o paradigma do argentino no mundo, que ficou nas sombras alcançando todo o tipo de conquistas e nunca precisou gabar-se do que foi conquistando, porque as pessoas já sabiam e viam o que ele fez», começou por escrever.

«Hoje, a nossa Argentina passa por um momento muito difícil. Talvez um dos mais difíceis da História e, como argentino, espero um dia, para mim, para os meus filhos e entes queridos, que sigamos o exemplo daquele Leo e que ele possa contagiar muitas pessoas da sociedade argentina. Que haja muitos Messis no Poder argentino, que a honestidade, o trabalho duro e o sacrifício prevaleçam no Poder político e em toda a sociedade argentina. Porque, para mim, ele não é só um exemplo de atleta, é um exemplo de vida e que nasceu no nosso país e conseguiu», disse ainda o jogador de 37 anos, que vive em Portugal desde 2014.