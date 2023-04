Depois de ter vencido na última jornada, o Celta de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, perdeu por 3-1 em Villarreal, este domingo, em jogo da 32.ª ronda do campeonato espanhol.

O bis de Nicolas Jackson (2m e 12m) adiantou o Submarino Amarelo, que ainda desperdiçou um penálti aos 26 minutos, antes de Larsen (29m) reduzir para a formação de Vigo.

No segundo tempo, Ramon Terrats fixou o resultado em 3-1, aos 70 minutos.

O português Gonçalo Paciência foi lançado por Carvalhal à entrada dos últimos 10 minutos de jogo.

Esta derrota mantém o Celta na 13.ª posição, com 39 pontos, enquanto o Villarreal é quinto, com 53, ainda com aspirações de entrar nos lugares de Liga dos Campeões.

Também este domingo, o Valência tropeçou na luta pela permanência, ao perder no reduto do Cádiz, por 2-1.

Escalante (39m) e Guardiola (46m) marcaram os golos dos anfitriões, enquanto o melhor que o emblema ché conseguiu foi reduzir aos 51 minutos pelo ex-Gil Vicente Samuel Lino.

O Cádiz é 14.º, com 35 pontos, mais dois do que o Valência, que segue na 17.ª posição, a primeira acima da linha de água, à condição.