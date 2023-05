Pulga Rodríguez, jogador do Central Córdoba, está internado nos cuidados intensivos depois de ter sofrido um acidente de viação.



O acidente ocorreu na manhã do último domingo, na estrada que liga Tucumán a Santiago del Estero. O avançado, de 38 anos, despistou-se e foi encontrado por outros condutores quando deambulava desorientado, escreve a TyC Sports.



Em resultado do acidente, Pulga Rodríguez sofreu um traumatismo cranioencefálico e encontra-se hospitalizado, informou o Central Córdoba.



«Luis Miguel Rodríguez, jogador da equipa profissional, sofreu um acidente na província de Tucumán, na interseção das ruas 157 e 308 na localidade de Lamadrid. Pulga foi transportado para o hospital Padilla de San Miguel de Tucumán onde o primeiro diagnóstico foi um traumatismo cranioencefálico», explicou o clube, em comunicado.



O hospital também fez uma atualização do estado do jogador. «Está nos cuidados intensivos. Neste momento não corre perigo de vida, mas não podemos entrar em detalhes. É uma situação que exige constante avaliação. É minuto a minuto porque tantos golpes, precisamos de estar atentos», disse Javier Valdecantos, diretor do Hospital Padilla, citado pela TyC Sports.



«Chegou ao hospital às 13h com vários traumatismos. Um traumatismo no crânio e outro na cara que, para já, não necessitam de intervenção cirúrgica, mas podem requerer no futuro», acrescentou ainda.

Pulga é internacional pela seleção, tendo jogado um encontro pela Argentina, frente ao Gana, em 2009, na altura com Diego Maradona ao comando da equipa sul-americana.