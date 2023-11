As contas do Grupo G estavam bem encaminhadas para Manchester City e Leipzig: se ambos ganhassem, garantiriam o apuramento para os oitavos de final logo nesta quarta jornada.

E a verdade é que ambos fizeram por isso: o Leipzig marcou em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, logo aos oito minutos, num grande trabalho de Xavi Simons, mais uma vez a candidatar-se a autor do golo da jornada.

Em Inglaterra, o Manchester City demorou um pouco mais a marcar, apesar de dominar por completo o jogo frente ao Young Boys. Os campeões da Suíça resistiram até meio da primeira parte, quando fizeram uma falta sobre Matheus Nunes, dentro da grande área. Haaland converteu o castigo e abriu caminho para a vitória.

A fechar o primeiro tempo, Phil Foden dobrou a vantagem, numa arrancada imparável. Era o oitavo remate da equipa da casa, contra zero dos suíços, sem argumentos para a equipa de Guardiola, que até fez alguma rotação no plantel. Bernardo Silva, por exemplo, ficou no banco.

Se ainda houvesse dúvidas, o City aumentou para 3-0 logo no arranque da segunda parte, com Haaland a pedir meças a Simons ao nível da estética.

O Leipzig era menos eficaz, mas dominava: chegou a ter 17 remates contra apenas um do Estrela Vermelha, mas demorou a aumentar a vantagem. Os golos surgiram na parte final, para dar emoção ao jogo: Openda, num raide individual, fez o 2-0 aos 77 minutos; logo a seguir, a equipa da casa reduziu, num auto-golo de Heinrichs, após um cruzamento que enganou toda a gente.

Não houve margem para surpresas; Manchester City e Leipzig já estão apurados e vão lutar pelo primeiro lugar no grupo. Estrela Vermelha e Young Boys, ambos apenas com um ponto, já só podem lutar pela passagem à Liga Europa.

[Imagens Vídeo Eleven na DAZN]