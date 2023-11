Antes de começar o jogo, Deco, diretor desportivo do Barcelona, assumiu que o objetivo do clube catalão era «assegurar a qualificação para a fase seguinte». Tinham «uma boa oportunidade para o fazer ganhando o jogo» e ele achava «que a deviam aproveitar».

As palavras de Deco, no entanto, não foram secundadas pelo desempenho da equipa em campo.

Xavi deixou João Félix no banco, optando por fazer alguma rotação de plantel. João Cancelo foi titular, no lado direito da defesa, tentando as suas habituais incursões no ataque, mas esteve pouco produtivo.

O Shakhtar superava com alguma facilidade a pressão alta do Barcelona, mas demorava a ser acutilante no ataque, apesar de tentar explorar as costas da defesa catalã.

A primeira parte foi-se arrastando sem grandes ocasiões de golo, com ligeiro e inconsequente domínio territorial de um Barcelona lento e sem ideias, até que, aos 40 minutos, Sikan surgiu solto na área a cabecear sem hipóteses de defesa para ter Stegen, com Christensen a ver jogar. Vantagem justa dos ucranianos ao intervalo.

Foi preciso esperar até aos 60 minutos para ver uma reação de Xavi – fez quatro substituições de uma só vez. Mas as entradas de João Félix, Balde, Yamal e Pedri pouco mudaram no jogo.

Nessa altura, o Barcelona tinha 60% de posse de bola, mas apenas cinco remates contra sete do Shakhtar e não tinha acertado na baliza de Riznyk uma única vez (!) contra quatro remates bem direcionados do Shakhtar.

Daí em diante, intensificou-se o domínio do Barcelona, o que só serviu para destacar a incapacidade finalizadora da equipa espanhola. O Shakhtar cerrou fileiras na defesa e pareceu estar sempre mais perto de fazer o segundo golo, nos seus contra-ataques, do que o Barcelona de empatar. Ter Stegen evitou uma derrota mais pesada e o brasileiro Newerton chegou a fazer o que seria um golaço, perto do fim, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.

Grande vitória para os homens de Marino Pusic, a baralhar as contas do apuramento no Grupo H. O

Barcelona adiou o apuramento para os ‘oitavos’; o Shakhtar igualou o FC Porto com seis pontos – pelo menos, enquanto a jornada não se completa.