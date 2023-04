Izzy Brown foi uma das grandes promessas da formação do Chelsea nas últimas épocas, mas esta quinta-feira, aos 26 anos, decidiu colocar um ponto final na curta carreira, afetada por uma grave lesão no tendão de Aquiles.

«Tenho tentado lidar com as minhas emoções e tem sido difícil. Foi um ano difícil, mas, na verdade, hoje e amanhã provavelmente serão os dias mais difíceis da minha vida. Não gosto de incertezas. Não gosto de não saber o que vai acontecer no futuro. É muito difícil para mim processar tudo isto», disse o inglês num comunicado publicado nas redes sociais.

Brown, contudo, não era uma promessa qualquer e, em 2014, foi vaticinado por José Mourinho como uma das futuras estrelas da seleção inglesa.

«A minha consciência é simples. Se, em alguns anos, Lewis Baker, Izzy Brown e Dominic Solanke não forem jogadores da seleção, eu deveria culpar-me. Fazem parte de um processo que o clube começou sem mim, naquele período antes de eu voltar, mas agora tenho jogadores que serão jogadores do Chelsea. E quando eles se tornarem jogadores do Chelsea, vão ser jogadores de Inglaterra, quase com certeza», disse o técnico luso.

Brown até já se tinha estreado pela equipa principal dos blues, com apenas 16 anos, antes dessas declarações de Mourinho. Em 2014/15, fez apenas um jogo na equipa A e, nas temporadas seguintes, entrou numa sequência de empréstimos, passando por Vitesse, Roterdão, Huddersfield, Brighton, Leeds, Luton Town, Sheffield Wednesday e Preston North End, último clube que representou, em 2021/22.

Ainda assim, o extremo deixa o futebol com uma Youth League, um Euro sub-17 e uma Taça da Inglaterra no palmarés.

De resto, os outros colegas também não conseguiram afirmar-se. Solanke está no Bournemouth e Baker no Stoke.