O APOEL conseguiu a goleada do ronda 13, no Chipre, batendo o Doxa (último classificado com apenas um ponto) por 5-0.

Foi o regresso da equipa de Ricardo Sá Pinto às vitórias depois de ter perdido na jornada anterior, com o Aris Limassol.

Golos do espanhol José Crespo, do argentino Villafañez, do grego Donis, que marcou duas vezes, e do georgiano Kvilitaia.

O português Tomané foi titular na equipa de Sá Pinto, que lançou o angolano Wilson Eduardo a meio da segunda parte.