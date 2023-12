Depois de liderar com mais de uma dezena de pontos de vantagem - e parecer destinado a ser campeão - o Botafogo entrou em queda livre após a saída de Luís Castro do clube, rumo ao Al Nassr.

A duas jornadas do fim, o título já era apenas uma miragem para o ‘Fogão’. Depois do empate a zero na receção ao Cruzeiro, este domingo, nem isso.

O Botafogo caiu para o quinto lugar, com 64 pontos, menos cinco do que o Palmeiras. Foi ultrapassado pelo Grémio, que bateu o Vasco da Gama graças um golo do uruguaio Luis Suárez.

E ainda pode ser apanhado pelo Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, que venceu o Coritiba, penúltimo classificado, com um golo de Léo Ortiz a fazer o resultado.

As únicas equipas que podem igualar o Palmeiras, na última ronda, são o Flamengo e o Atlético Mineiro, mas têm desvantagem na diferença de golos marcados e sofridos.

Abel Ferreira tem uma mão na taça. Mas falta uma jornada.