O APOEL, orientado por Ricardo Sá Pinto, goleou o Othelos por 6-0, este domingo, na liga cipriota.

Ao intervalo já havia 4-0, com golos do argentino Villafáñez (aos cinco minutos) de Satsias (20) um autogolo do brasileiro Eduardo Nardino (26) e do georgiano Dvali (36).

Wilson Eduardo entrou para a segunda parte e marcou logo aos 47 minutos; depois, perto do fim, o brasileiro Jefté fechou o resultado.

O APOEL tem 45 pontos, ou seja, mais cinco do que o segundo classificado, o Anorthosis, que ainda não jogou nesta jornada.

O Othelos é 12º, ou antepenúltimo, com 13.