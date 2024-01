Mais de uma década depois de ter trocado o Chivas pelo Manchester United, Javier Hernández está de volta ao clube de Guadalajara.

O avançado de 35 anos terminou contrato com os Los Angeles Galaxy e foi apresentado em grande estilo. No vídeo da oficialização, o mundo inteiro delira com a contratação de Chicharito, que também passou por clubes como Real Madrid, West Ham, Leverkusen e Sevilha. Difícil será encontrar melhor vídeo de apresentação neste mercado de inverno.

Ora veja: