Mustafa Özat, porta-voz do Hatayspor, deixou a meio da tarde desta segunda-feira uma atualização sobre o futebolista ganês Christian Atsu, ex-FC Porto e Rio Ave, referindo que ainda não foi possível chegar ao contacto com o atleta, nem com o diretor desportivo Taner Savut, na sequência dos tremores de terra na Turquia.

«Sabemos que o nosso diretor desportivo Taner Savut está sob os escombros, não conseguimos chegar a ele. Não conseguimos chegar a Atsu, sabemos que o seu prédio estava destruído», referiu Özat, em declarações à beIN Sports turca.

Por outro lado, Özat mostrou algum alívio por outros elementos do Hatayspor estarem a salvo.

«Graças a Deus, Burak Öksüz, Bertug Yildirim e Kerim Alici saíram dos destroços. Há um grande medo nos nossos jogadores estrangeiros», constatou Özat.

Outro atleta do clube, Onur Ergun, inicialmente dado como desaparecido, também já referiu, através da rede social Instagram, estar «bem» e contactável.

Atsu e Savut foram dois dos elementos do Hatayspor dados como desaparecidos pela imprensa turca, assim como o tradutor Emre Aslan.

O tremor de terra ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia. De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o sismo foi registado às 13h24 locais (10h24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.