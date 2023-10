Colômbia e Uruguai empataram a dois golos em Barranquilla, esta quinta-feira.

Num jogo que contou com a presença de vários jogadores que já passaram por Portugal, mas em que Marcelo Bielsa deixou Franco Israel no banco, os cafeteros adiantaram-se aos 35 minutos, por James Rodríguez. O antigo médio do FC Porto recebeu a bola já em desequilíbrio à entrada da área, mas ainda foi a tempo de uma receção orientada e um remate cheio de classe.

O início do segundo tempo foi eletrizante. Na sequência de um pontapé de canto, Mathias Olivera apareceu ao segundo poste e cabeceou para o empate (47m).

Mas a resposta dos colombianos não tardou e veio novamente pelos pés de um ex-FC Porto. Uribe apareceu na zona de penálti e armou um remate colocado para fazer o 2-1, aos 52 minutos.

A Colômbia dispôs de mais oportunidades para resolver o encontro, com o ex-portista Luis Díaz a isolar-se e a desperdiçar na cara do guarda-redes, antes de os «cafeteros» enviarem duas bolas aos ferros de seguida. Porém, o empate surgiu já na reta final.

O guarda-redes Camilo Vargas, a três minutos dos 90, derrubou o avançado do Uruguai, cometeu penálti e viu o segundo cartão amarelo. Na cobrança, o ex-Benfica Darwin Núñez acertou nas redes com um remate exemplar.

Ao fim de três jogos na fase de qualificação para o Mundial 2026, a Colômbia segue na terceira posição, com cinco pontos em três jogos, enquanto o Uruguai é quarto, com outros tantos pontos. Brasil e Argentina lideram a fase de apuramento com seis pontos em duas partidas.