A seleção dos Estados Unidos foi derrotada em Trinidad e Tobago (2-1) em jogo dos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF.

O lateral Sergiño Dest foi o protagonista do jogo pelas piores razões. Depois de ter feito a assistência para o primeiro golo do jogo, marcado por Robinson, aos 25 minutos, foi expulso por discutir com o árbitro.

Tudo aconteceu aos 39 minutos: o agora jogador do PSV Eindhoven não concordou com uma decisão do juiz da partida e, depois de chutar a bola para longe e muito discutir, viu dois cartões amarelos seguidos e recebeu ordem de expulsão, deixando os colegas de equipa furiosos… com ele.

A seleção da casa aproveitou para chegar ao empate pouco depois, por Moore.

Na segunda parte, consumou a reviravolta, aos 57 minutos, através de Jones.

O defesa do Vilar de Perdizes, Andre Raymond, foi titular na seleção da casa.

Apesar da derrota, os EUA passaram às meias-finais da prova, já que tinham vencido o primeiro jogo, em casa, por 3-1. Vão agora defrontar o México.

Depois do jogo, Sergiño Dest pediu desculpa aos colegas de equipa e a «toda a nação» pelo seu comportamento «imaturo, egoísta e inaceitável», através de uma publicação nas redes soiais.