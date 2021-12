Vindo de duas derrotas na Liga italiana, José Mourinho fez um balanço do trabalho que está a realizar na Roma e admitiu que não esperava ter tantos problemas ao leme dos Giallorossi.

«O que queremos dar aos adeptos são resultados diferentes dos que temos dado. Os adeptos são verdadeiros apoiantes da Roma e não se importam em ganhar ou não. É fácil apoiar quando ganhas sempre e é mais difícil mostrares qual é a tua equipa preferida quando os resultados não são os melhores. Mas já sabíamos o que nos esperava desde o início. Não esperávamos tantos problemas, porque além de um plantel que está a ser construído, esperávamos as dificuldades inerentes a isso, mas a Covid-19, as lesões e as suspensões juntas é demais», reconheceu o treinador português, citado pelo Corriere dello Sport.

Mourinho lembrou o último jogo da Roma, diante do Inter, em que a turma de Milão venceu de forma categórica, por 3-0.

«Quando enfrentas uma equipa como o Inter, vês as opções que têm no banco e percebes que não é preciso olhar para o campo para dizer que eles são mais fortes do que nós, foram muito mais fortes», sublinhou.

A Roma defronta os búlgaros do CSKA Sofia, esta quinta-feira, em jogo da Conference League, na tentativa de chegar ao primeiro lugar do Grupo C.