O Uruguai somou a segunda vitória seguida nesta dupla jornada na zona sul-americana de apuramento para o próximo campeonato do mundo.

A equipa ‘celeste’ contou com um Darwin Nuñez inspirado. O avançado do Liverpool marcou o primeiro golo logo aos 15 minutos, assistido por Facundo Pellistri, e fechou o resultado aos 71, dessa vez a passe de Nicolás de la Cruz.

Pelo meio, um autogolo de Gabriel Villamil tinha deixado o Uruguai já com uma margem confortável no jogo.

O guarda-redes do sporting, Franco Israel, foi suplente não utilizado, num jogo que Manuel Ugarte falhou, devido a acumulação de cartões amarelos.

Ao fim de seis jornadas, o Uruguai é segundo classificado na zona sul-americana de qualificação, com 13 pontos, menos dois do que Argentina, que lidera. Tem mais um do que a Colômbia, que está no terceiro lugar.