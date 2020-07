O futebolista costarriquenho Bryan Ruiz anunciou, na noite desta segunda-feira, a rescisão de contrato com o Santos, clube brasileiro com o qual tinha vínculo até dezembro de 2020.

Numa carta publicada através da rede social Twitter, o antigo jogador do Sporting dá conta da decisão com base «no incumprimento de pagamento e pelo dano moral», que diz ter sido «provocado por decisões administrativas e desportivas» que surgiram a público «por parte da administração do clube».

«O meu propósito ao chegar ao Santos, em julho de 2018, era poder brindar com a máxima contribuição para atingir os objetivos coletivos. Não obstante, infelizmente, não tive oportunidade nem confiança para cumprir o meu desejo», escreveu, desejando o melhor para o futuro do Santos.

Os últimos dois anos de Ruiz, que jogou no Sporting entre 2015 e 2018, foram marcados por algum conflito com os dirigentes do Santos. Em janeiro deste ano, foi relegado para a equipa B, dizendo depois que estaria disponível para jogar, reclamando, caso quisessem uma saída sua, pagamentos associados ao contrato.

O último jogo oficial de Ruiz pelo Santos, sem contar com aparições na seleção de Costa Rica, foi há mais de um ano e meio, a 12 de novembro de 2018, num Santos-Chapecoense. Fez apenas 13 jogos oficiais pelo «Peixe».

O Santos ainda não se pronunciou sobre o caso.