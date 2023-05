Mário Jardel reencontrou Cristiano Ronaldo esta terça-feira, em Riade, na Arábia Saudita.

Jardel, que em Portugal jogou no FC Porto, Sporting e Beira-Mar, jogou ao lado de Ronaldo nos verde e brancos, há 20 anos, na época 2002/03.

«Visita proveitosa a Riade! Sempre um prazer rever estas lendas do futebol. Obrigado pela receção, Al Nassr», pode ler-se, numa mensagem de Jardel, através das redes sociais.

Embaixador do Ferroviário, clube no qual fez formação, no Brasil, Jardel visitou a sede do Al Nassr e entregou, a Ronaldo, uma camisola 7 personalizada do emblema brasileiro.