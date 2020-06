Em entrevista à TYC Sports, Javier Pastore falou sobre alguns dos seus ex-companheiros de equipa. O argentino foi convidado a escolher os três melhores jogadores com quem partilhou balneário e não hesitou na hora de responder: escolheu por ordem crescente Neymar, Ibrahimovic e Messi.

Sobre o avançado sueco, com quem esteve ao serviço do PSG durante quatro temporadas, Pastore afirmou ter sido o melhor capitão que teve ao longo da sua carreira.

«Foi o melhor capitão que tive porque luta até à morte pelos seus companheiros de equipa além da arrogância que mostra em frente às câmaras» justificou o internacional argentino.

Já sobre Neymar, o médio reconheceu-lhe qualidades «para resolver jogos sozinho», mas nesta fase da sua carreira já «podia ter dado mais do que deu».

Porém, considerou-o ainda longe do nível de Messi e Ronaldo: «Cada jogador tem de se encontrar no momento certo e estar numa equipa que possa ajudá-lo a dar esse salto, o que não é fácil pois estamos a falar do nível de Messi ou Cristiano. A mentalidade [de Neymar] está lá. As condições também.»