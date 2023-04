O antigo internacional francês, Christophe Jallet, criticou a opção de Cristiano Ronaldo em rumar a Arábia Saudita e o comportamento do português perante os gritos de «Messi, Messi» que vieram da bancada após um jogo do Al Nassr. O ex-jogador, que passou por PSG, Angers, Lyon, Lorient e Nice, defendeu ainda que o avançado deveria ter voltado ao Sporting quando saiu do Manchester United.



«Ronaldo tornou-se um objeto de ódio e tem tido ações que não gostamos de ver. Ele é uma lenda do desporto e agora está prestes a arruinar isso tudo. Teria preferido voltar a vê-lo no clube onde se formou [Sporting]. Não entendo por que razão deu este passo», referiu, em declarações ao «Canal+».



Ronaldo leva 11 golos e duas assistências pelo Al Nassr, em 13 jogos. No entanto, o Al Nassr não vive um bom momento na Liga: não vence há dois jogos, caiu da Taça do Rei saudita, perdeu terreno na luta pelo título e despediu recentemente o técnico Rudi Garcia.