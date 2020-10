Com uma compleição física fora do comum – principalmente a velocidade, Adama Traoré admitiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que gostava de experimentar uma prova de... 100 metros de corrida.

«Nunca me fizeram essa prova. Gostava de experimentar. Mas o GPS já me diz a velocidade que atinjo em campo. Às vezes fico surpreendido, mas é o meu jogo», disse o extremo do Wolverhampton, recém-internacional pela seleção espanhola – estreou-se frente a Portugal.

«Trabalho físico? Trabalho o físico, como profissional que sou. Mas não faço pesos, ganho volume muito rápido. Faço outro tipo de trabalho, prosseguiu, citado pela Marca.

Traoré voltou a falar sobre o facto de meter óleo nos braços antes dos jogos: «Era segredo, mas agora já se sabe. Meto por causa das faltas, para não me agarrarem. E para evitar lesões nos ombros.»