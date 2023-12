Ilkay Gundogan acabou o ano com um acidente de trabalho invulgar.

O médio alemão, de 33 anos, sofreu um acidente no ginásio da cidade desportiva do Barcelona, depois do treino aberto da equipa.

Enquanto fazia exercícios de força, bateu com a cabeça num peso com que estava a trabalhar.

O golpe provocou um corte e Gundogan teve de ir ao hospital onde a ferida foi suturada com quatro pontos.

Transformados em pontos na classificação da La Liga ainda não seriam suficientes para o barça chegar ao primeiro lugar…

Um problema que não o deve impedir de defrontar o Las Palmas na próxima partida do Barcelona, na quinta-feira, dia 4 de janeiro.

A foto do ferimento foi divulgada pela mulher do jogador numa publicação nas redes sociais.