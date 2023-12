Endrick chegou a Madrid esta sexta-feira. O avançado aterrou no país vizinho às 14h, no terminal 2 do aeroporto de Barajas e deu os primeiros autógrafos a adeptos do Real Madrid.

O jogador, de 17 anos, viajou até à capital espanhola a convite dos merengues e vai mesmo assistir ao vivo ao jogo entre a equipa de Carlo Ancelotti e o Villarreal, que vai decorrer este domingo.

Endrick custou 37,5 milhões de euros ao Real Madrid, mas apenas vai ser reforço dos blancos na época 2024/2025.