Em época de estreia, Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador da temporada na liga espanhola.

O internacional inglês, que chegou ao Real Madrid no último verão oriundo do Borussia Dortmund, marcou 19 golos e deu seis assistências no campeonato, precisamente conquistado pelos «merengues».

Bellingham ganhou a corrida a Antoine Griezmann, Artem Dovbyk, Isco e Vinicius Júnior pelo prémio de MVP.

Apesar de ter conquistado a liga espanhola, Carlo Ancelotti não foi considerado o melhor treinador do ano. Esse galardão foi atribuído a Míchel, que conduziu o Girona a um histórico terceiro lugar e qualificação para a Liga dos Campeões.

Nota ainda para Lamine Yamal, que foi eleito o melhor jogador sub-23.