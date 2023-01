Cádiz e Elche empataram a uma bola, na partida de encerramento da 17.ª jornada da Liga espanhola.



O conjunto da casa precisou de sete minutos para abrir o marcador por intermédio de Ocampo. No entanto, o último classificado da tabela classificativa resgatou um ponto do Nuevo Mirandilla graças a um golo de Ponce a nove minutos do final.



Com este empate o Cádiz chegou aos 16 pontos, ultrapassou o Sevilha e ocupa o antepenúltimo lugar da classificação. Por sua vez, o Elche é último com apenas cinco pontos.



Classificação da Liga espanhola