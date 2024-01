Já são conhecidas as meias-finais da Taça do Rei de Espanha. O sorteio realizou-se, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol espanhol, e ditou duelos entre Maiorca e Real Sociedad e Atlético Madrid e Athletic Bilbao.

As meias-finais da prova jogam-se a duas mãos. O primeiro jogo dos dois encontros decorre a cinco de fevereiro, enquanto o encontro decisivo está marcado para o dia 26 de fevereiro.

A final da Taça do Rei de Espanha está agendada para o dia 6 de abril, em Sevilha.