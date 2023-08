O Sevilha perdeu pela terceira vez em três jornadas na Liga espanhola. A jogar no Ramón Sánchez-Pizjuán, os andaluzes foram surpreendidos pelo Girona (2-1).



A partida não começou de feição para o Sevilha que aos 16 minutos já perdia por 1-0 por culpa de um golo de Herrera, mas p ex-Sporting Gudelj empatou a contenda em cima do intervalo. Aleix Garcia, aos 56 minutos, marcou o golo do triunfo do Girona.



Nos outros jogos deste sábado, Wilson Manafá e André Ferreira viram do banco de suplentes a primeira vitória do Granada na Liga espanhola 2023/24.



Os nazaríes estiveram sempre em vantagem na partida e disparam no marcador graças a um golo de Uzuni aos 70 minutos. O Maiorca ainda fez o 3-2 por intermédio de Samú Costa (estreia a marcar), mas não evitou o desaire.



Por último, o Cádiz-Almería terminou empatado a uma bola.



Classificação da Liga espanhola