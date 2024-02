Nolito, antigo jogador do Benfica, desmentiu, nas redes sociais, uma notícia que tinha avançado que o seu irmão tinha sido detido num negócio de tráfico de droga.

«Através deste comunicado gostaria de esclarecer a notícia da detenção do meu irmão em Sanlúcar, que é absoluta e totalmente falsa. Assim, gostaria que os meios de comunicação social que avançaram esta notícia retirassem o meu nome e a minha imagem e me desvinculassem dessa informação, que nada tem a ver comigo e com a minha família. Caso assim não aconteça, reservo-me no direito de tomar todas as ações legais contra quem associou o meu nome a essa notícia. Muito obrigado», escreveu o ex-futebolista espanhol nas redes sociais.

A Guarda Civel de Cádiz intercetou, no passado sábado, em Sanlúcar, uma lancha de narcotráfico, tendo detido os presentes na embarcação, nenhum ligado a Nolito, que jogou no Benfica entre 2011 e 2012.

Formado no Barcelona, o avançado terminou a carreira no ano passado, ao serviço do UD Ibiza, aos 37 anos.