José Maria Giménez, defesa do Atlético Madrid, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «Marca», onde abordou a questão da ansiedade nos jogadores de futebol.

«Ter hiperatividade faz com que o corpo ou uma pessoa como eu acabe tendo ansiedade, é normal. A ansiedade desempenha um papel muito importante na mente dos jogadores de futebol. Há muitos jogadores de futebol que sofrem muito com isso e que não o dizem ou não sabem. E eles passam mal. Obviamente, quando tens esses momentos eles são difíceis porque é algo contra o qual não podes lutar. Isso consome-te por dentro e o que precisas de encontrar é a estabilidade. A estabilidade emocional é o mais importante nisso tudo e como sempre digo, nem muito em baixo quando estás mal, nem muito alto quando estás bem. Sempre. Encontrar o equilíbrio é o mais importante no futebol», começou por dizer.

Na mesma entrevista, Giménez recordou ainda o desempate por penáltis dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão.

Como se vê de fora um jogo como o do Inter de Milão? «Mal. Estava com amigos na tribuna e não vi os penáltis, para ser sincero. Fui até o túnel, mas depois fui mais ou menos descobrindo pelas pessoas ao meu redor e quando o Angelito [ndr: Ángel Correa] marcou, e eles vão rematar, tive aquela sensação de que íamos vencer. Lá fui para o campo. Mesmo quando Lautaro falha, chego à área quase antes de alguns companheiros», concluiu.