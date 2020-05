A contratação de Igor Jovicevic por parte do Real Madrid dava um filme. O croata foi obrigado a jogar com outro nome e a esconder-se no hotel para assinar pelo gigante espanhol.



«Tinha 17 anos. Vinha de ser vice-campeão europeu de sub-17 e fui eleito o melhor jogador do torneio. Tinha várias ofertas e estava em Verona, num hotel, para assinar. Mas vejo entrar uma equipa. Reconheço o Radomic Antic, que descanse em paz. Era o Real Madrid que estava lá para jogar um torneio», começa por dizer, em entrevista ao AS.



«Conhecia o Prosinecki e falei com ele, com o Antic e com o vice-presidente, o senhor Zapata. Propuseram-me voltar para Espanha com eles. Fui, joguei um par de jogos com outro nome e estive escondido num hotel até que um jornalista me descobriu... No final concluímos a transferência e assinei por cinco anos», acrescentou.



O atual treinador do Dínamo de Zagreb nunca se estreou pela primeira equipa dos merengues, acabando sempre por jogar na formação secundária.



«Tinha 17 anos, não sabia o que metiam no meu contrato. Chamavam-me para os jogos particulares, mas aos oficiais iam sempre outros... Depois cobri quando estava praticamente de saída. Havia uma cláusula no meu contrato que se me estreasse na primeira equipa, o Real Madrid tinha de me pagar muito dinheiro e oferecer-me um novo contrato. Foi um obstáculo. Era outra época, só podiam jogar três estrangeiros e na minha posição estavam Hagi, Laudrup», esclareceu.