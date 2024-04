Ronald Koeman, antigo treinador do Benfica e do Barcelona, apresentou a nova edição da Koeman Cup, um torneio de golfe na Catalunha, e à margem do evento prestou declarações aos jornalistas.

O técnico neerlandês comentou as palavras de Luis Enrique antes do encontro entre os blaugrana e o PSG desta quarta-feira e criticou a postura do treinador dos parisienses na antevisão à partida, que afirmou que representava melhor do que Xavi o estilo do Barcelona.

«As suas declarações, antes de um jogo como este, estão fora do lugar. Não acho bom trazer à tona um assunto como este antes de um jogo. Vi ontem a imagem dos dois, pareciam muito bons amigos. Mas acho que há algo mais entre eles. Acho que vocês sabem de algo mais», começou por dizer.

Nas mesmas declarações, Koeman abordou a situação de Xavi no Barcelona e deixou uma «alfinetada» a Laporta, presidente dos catalães, com quem se cruzou nos blaugrana.

«Como treinador passas por momentos difíceis, principalmente se não tens um presidente para te proteger. Pelo que vejo, com Xavi, Laporta aprendeu a proteger o seu treinador», concluiu.