Talvez não seja boa ideia provocar Lionel Messi. Ora bem, o treinador do Maiorca demorou sete meses a reconhecer que não devia ter aborrecido o internacional argentino no encontro da primeira volta, em Camp Nou.



«Messi é, de longe, o melhor do mundo. Vamos desfrutar, mas também sofrer. Quando quer, marca a diferença», disse Vicente Moreno, citado pelo AS.



O que aconteceu em Barcelona é fácil de explicar. Moreno disse algo a Messi que este não gostou. As imagens do capitão blaugrana a apontar o dedo ao técnico contrário tornaram-se virais.



«Os meus jogadores disseram-me que eu era o culpado da derrota porque tinha irritado Messi. Estava chateado e no túnel a caminho dos balneários disse-me que o Barça ia marcar sete golos. Repetiu-o ao Suárez. Não chegaram aos sete, mas ele marcou três. Está certo, é o melhor jogador do mundo. Vê o carácter que tem, a raiva e a vontade de querer ganhar», lembrou, numa entrevista a um canal de YouTube do jornalista Edu Pinto há uns meses.



O Barcelona «despachou» o Maiorca por 5-2 na primeira volta. Esta noite Messi e Moreno voltam a encontrar-se.