Philipp Lienhart é uma das figuras do sensacional Friburgo, equipa que ocupa o terceiro lugar da Bundesliga. O internacional austríaco recordou a passagem pelos juniores do Real Madrid e pela equipa B e teceu críticas ao comportamento de alguns dos antigos colegas.



«O Friburgo é um clube mais familiar e isso torna-o especial. O Real Madrid é totalmente diferente», referiu, em entrevista ao Transfermarkt.



«Surpreendia-me ver jogadores dos sub-17 a passear com necessaires de 500 euros. Não acho que seja necessário. Não é bom quando um jovem ganha tanto dinheiro ao ponto de perder de vista o que é verdadeiramente importante. É desta forma que se perdem muitos talentos», acrescentou.



Durante o período em que esteve na capital espanhola, o jogador de 25 anos foi orientado por Zidane, no Castilla, e comparou-o a Christian Streich, icónico técnico do Friburgo.



«Não sou muito de fazer esse tipo de comparações. Cada treinador é diferente. O Streich é mais emocional enquanto o Zidane é mais tranquilo. Ambos melhoram os seus jogadores, esse é o ponto comum entre os doiss», disse.



Lienhart chegou a disputar um encontro pela principal equipa do Real Madrid frente ao Cádiz, na Taça do Rei, pela mão de Rafa Benítez.