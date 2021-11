Após um ano afastado da seleção de Espanha devido a sucessivas lesões, Dani Carvajal está de regresso às opções de Luis Enrique. O lateral-direito do Real Madrid revelou que mudou a sua dieta para não sofrer tanto com problemas físicos.



«Quando queres fazer alguma coisa, não custa tanto. Mudei um pouco as minhas rotinas, foi simples sobretudo porque senti que precisava. A que mudou mais foi a minha mulher. Fazemos as refeições quase sempre juntos e ela disse que me acompanhava para que não estivesse sozinho durante esse processo. E isso ajuda», começou por contar, em entrevista à Marca.



«Nada de glúten. Tiraram-me isso de forma radical. Não como carnes vermelhas, mas sim carnes brancas. Come peixe, verduras, fruta, coisas normais para um desportista. O mais importante foi a eliminação do glúten», acrescentou.



O internacional espanhol assumiu que não foi fácil mentalmente superar as constantes recaídas que sofreu em termos físicos e que o impediram de jogar com regularidade.



«Chegava um ponto em que a minha cabeça me influenciou muito. Tantas recaídas afetam-te muito. É o que ninguém vê. Chegava a casa e dizia que nao e que não estava bem. Era a minha esposa quem mais sofria. Se ela teve que aguentar muito? Bastante. O que ela passou é digno de ter um monumento. Ainda por cima foi no ano em que nasceu o nosso filho. Ela sabe que quando estou lesionado é complicado, o meu humor muda. Não tinha o sorriso de orelha a orelha que agora tenho», confessou.