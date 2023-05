O Valência vive um momento delicado e luta, atualmente, pela permanência na Liga espanhola. Perante o cenário da descida de divisão no horizonte, o antigo presidente «che», Paco Roig, juntou-se às vozes que criticam o dono do clube, Peter Lim.



«Não sei o que é que Peter Lim quer do Valência. Penso que levou dinheiro das transferências. Está a arruinar cada vez mais a equipa, cada vez pior. Não entendo o que quer. Não vem a Valência, mandatou o seu filho... o que quer é sacar dinheiro. Peter Lim é um artista que quer levar o dinheiro», disse, citado pelo AS, insultando o empresário singapurense.



«Peter Lim não tem carinho nem emoção pelo Valência. As pessoas têm que ter carinho, emoção. Ele não tem nada disso, é um filho da p***. Só pensa em dinheiro, leva 32 milhões de euros de transferências e ninguém diz nada», acrescentou.



O ex-dirigente considera que «o Valência está cada vez mais morto». «Posso dizer muitas coisas, mas sem a posse do Valência não podes fazer nada. A solução passa por não comprar o produto Valência. O mesmo é dizer, não renovar os passes anuais», concluiu.



O Valência ocupa o 17.º lugar com 34 pontos, os mesmos que o Getafe, a primeira equipa em zona de descida, a cinco jornadas do fim da Liga espanhola.