Gareth Bale confirmou a saída do Real Madrid, através de uma publicação nas redes sociais.



«Escrevo esta mensagem para agradecer aos meus colegas, treinadores, staff e adeptos que sempre me apoiaram. Cheguei aqui há nove anos com um jovem homem que queria cumprir o sonho de jogar pelo Real Madrid. Vestir a gloriosa camisola 'blanca', levar este escudo ao peito, jogar no Santiago Bernabéu, ganhar títulos e fazer parte do que poucos conseguem, ganhar a Liga dos Campeões. Agora posso olhar para trás, refletir e dizer que não só esse sonho foi realizado, como muitos mais. Fazer parte da história deste clube e conseguir tudo o que conseguimos juntos no Real Madrid foi uma experiência incrível que jamais esquecerei. Quero também agradecer ao presidente Florentino Pérez, ao José Ángel Sánchez e a toda a direção, pela oportunidade que me deram de jogar neste clube. Juntos fomos capazes de criar momentos que fazem parte da história deste clube e do futebol. Foi uma honra. Obrigado», escreveu o jogador de 32 anos.



Contratado por mais de 100 milhões de euros, o internacional galês marcou 106 golos em 258 jogos pelos merengues e fez um trio de ataque histórico (BBC) com Benzema e Cristiano Ronaldo. O extremo conquistou 15 títulos em Espanha, entre os quais cinco Ligas dos Campeões - resolveu a final de 2019 contra o Liverpool com um bis na segunda parte.



À medida que as épocas passaram, Bale foi perdendo espaço na equipa do Real Madrid e deixou de ser presença assídua quer na equipa inicial, quer no banco de suplentes. Nem sempre teve uma relação fácil com o Bernabéu - chegou a ser assobiado em várias ocasiões - e esta época cumpriu apenas sete jogos.



Lembre-se que o empresário do futebolista, Jonathan Barnett, já tinha revelado que este iria sair da capital espanhola em conversa com o Maisfutebol.