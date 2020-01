Quique Setién foi apresentado esta terça-feira como novo treinador do Barcelona, um dia depois da destituição de Ernesto Valverde.

Em conferência de imprensa, o técnico que até já orientou o treino da manhã, assumiu que é mais do que um sonho chegar aos culés.

«Primeiro quero agradecer a oportunidade que me deram para estar aqui. Nem nos meus melhores sonhos tinha idealizado isto. Sou uma pessoa muito emotivo e enfrento este desafio com uma ilusão que quero transmitir aos jogadores porque todos sabemos que dependemos deles», começou por dizer, citado pela imprensa espanhola.

Quero transmitir-lhes essa confiança e essa vontade de vencer. Ontem estava a passear ao lado das vacas na minha terra e hoje estou aqui [no Barcelona] ao lado dos melhores jogadores do mundo… isto é o máximo», prosseguiu.

Setién revelou também que vai falar com o seu antecessor Erneste Valverde e aproveitar algumas coisas do seu trabalho: «Também quero falar de Erneste Valverde, uma pessoa que sempre foi muito correta. Valorizo o seu trabalho, a sua forma de ser e os seus princípios.»

«Vou falar com ele porque há muitas coisas do seu trabalho que nos serão úteis. Quero agradecer-lhe porque a realidade é que me deixa uma equipa que vai em primeiro lugar no campeonato. O trabalho que fez é para agradecimento», atirou.

O técnico de 61 anos, tal como no Betis, voltou a reiterar que é de ideias fixas. Nem que tenha de morrer com elas.

«Marquei uma forma de viver há muito tempo. Ouço toda a gente, mas tenho as minhas ideias. Conhecem as minhas ideias, a minha forma de jogar, e se tiver de morrer elas, faço-o. Vamos tentar tirar o melhor rendimento dos jogadores.»