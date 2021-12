Isco e David Alaba estão infetados com covid-19, informou o Real Madrid.



Os merengues têm já sete jogadores em isolamento devido ao novo coronavírus. Marcelo foi o primeiro a ter um teste positivo e seguiram-se mais quatro futebolistas, além do adjunto Davide Ancelotti: Asensio, Gareth Bale, Rodrygo e Lunin.



Esta terça-feira, Carlo Ancelotti ficou privado do médio espanhol e do versátil jogador austríaco.



O Real Madrid joga frente ao Athletic, no País Basco, esta quarta-feira. Por outro lado, os Leões de San Mamés também têm dois jogadores infetados com covid-19: o guarda-redes Unai Simón e o defesa Iñigo Martínez.