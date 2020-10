Declarações de Rodrigo, jogador da seleção espanhola, à RTP3, após o empate ante Portugal (0-0), em jogo particular realizado em Alvalade:

«Nós começámos bem o jogo, acho que nos primeiros 25 minutos fomos superiores, tivemos oportunidades para adiantarmo-nos, à medida que passou o jogo, Portugal foi crescendo. Jogo equilibrado, todos veem de uma semana importante, na segunda parte o ritmo baixou bastante. Resultado justo.»

[Nova aventura em Inglaterra no Leeds:] «Sem dúvida que vai ser um novo desafio importante na minha carreira, estou animado e feliz pela mudança, acho que começámos bem a época. Tive oportunidade de, no último fim-de-semana, defrontar o Bernardo. Vou ter na próxima jornada contra o Wolverhampton muitos portugueses, inclusive o Nuno, que foi meu treinador no Valência. Vai ser uma grande experiência e uma grande época para todos nós.»

[Campeonato português e o que acha do regresso de Jesus ao Benfica:] «É um grande treinador, o que ele já fez no Benfica, no Sporting e, mais recentemente, no Brasil, fala por si. Na Champions não correu bem, mas se tiver continuidade e se as coisas continuarem assim, ele vai fazer um grande trabalho, como sempre.»