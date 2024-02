Rodrygo tem apenas 23 anos, mas já é uma das grandes figuras do Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Antes do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Leipzig, o avançado brasileiro concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «El País», onde revelou que ficou assustado quando viu Zidane pela primeira vez.

«No meu primeiro dia no Real Madrid fiquei um pouco envergonhado de chegar aqui, com tantos grandes jogadores. O treinador era o Zidane. E quando vi o Zidane pela primeira vez, a verdade é que fiquei assustado. Mas foi um momento muito bom e então falei com ele. Esse dia foi um sonho para mim.»

Na mesma entrevista, Rodrygo recordou ainda a eliminação do Brasil nos quartos de final do Mundial 2022 frente à Croácia.

«Acho que foi o pior momento da minha carreira até agora. E espero que seja o pior, que eu não tenha outro. Foi difícil, porque antes eu marcava os penáltis no Real Madrid quando o Benzema não estava e eu marcava todos. Fui para o Mundial tranquilo, certo de que ia marcar, e falhei. Mas faz parte da minha história para que depois a história fique mais bonita. Tenho a certeza de que vou marcar outros penáltis novamente e marcar novamente como fiz antes. Isso foi apenas um deslize.»

Esta temporada, Rodrygo soma 13 golos e sete assistências em 34 jogos pelo Real Madrid.