Rodrygo é hoje uma das grandes figuras do Real Madrid, mas o seu trajeto no futebol europeu podia ter sido completamente diferente. Em 2017, e com apenas 16 anos, o avançado brasileiro recusou mudar-se para o Liverpool, que iria pagar três milhões de euros ao Santos pela transferência do internacional canarinho. A revelação foi feita em entrevista ao jornal inglês «The Guardian».

«Não fechámos o negócio porque eu não quis. Eu queria ficar no Santos mesmo sabendo que a oferta era muito boa. O caminho que me prometeram também teria sido muito bom para minha carreira. Ia terminar os estudos em Inglaterra para me preparar para o futebol europeu. Sempre foi o meu sonho jogar na Europa. Estava tudo muito bem, mas o meu desejo falou mais alto. Queria ficar no Santos e fazer um pouco de história no clube. E foi isso que aconteceu: consegui realizar o meu sonho de jogar no Santos. Mas é verdade, quase fui para Liverpool», começou por dizer.

Na mesma entrevista, Rodrygo fez uma antevisão à eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Manchester City. O avançado diz que os citizens «são a melhor equipa do mundo», que «não tem jogadores maus nem médios», e lembrou ainda os dois golos à equipa de Pep Guardiola, em 2022, que lhe mudaram a vida.

«Esse jogo mudou muitas coisas na minha vida. O meu estatuto no futebol mudou muito depois daqueles dois golos. As pessoas começaram a olhar para mim com olhos diferentes. Os dois golos foram um avanço na minha carreira», disse ainda.

De recordar que, em 2022, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o Real Madrid estava em desvantagem na eliminatória com o Manchester por 5-3 ao minuto 90. No tempo de compensação, Rodrygo bisou e Benzema colocou os merengues na final da Champions, que viriam a conquistar.

O ano passado as duas equipas voltaram a defrontar-se nas meias-finais da prova, mas desta feita os citizens levaram a melhor no agregado por 5-1 e acabariam por conquistar a primeira Liga dos Campeões da sua história.

Este ano há novo duelo entre os dois emblemas, mas nos quartos de final da Champions. A primeira mão está marcada para esta terça-feira, às 20h00, em Madrid. O jogo decisivo decorre na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, às 20h00, em Manchester.