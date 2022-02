O Sevilha somou o terceiro empate seguido na Liga espanhola. Esta noite, os andaluzes não saíram do nulo no El Sadar, casa do Osasuna, numa partida da 23.ª jornada da prova.



Na estreia de Anthony Martial pelo Sevilha - saiu aos 77 minutos - a equipa de Lopetegui poderia ter dado um pontapé no ciclo negativo de resultados. Koundé foi travado em falta na área, já no período de descontos, e o árbitro apitou penálti após rever as imagens no monitor.



Rakitic assumiu a responsabilidade, mas Sergio Herrera travou o penálti e segurou um ponto para o conjunto de Pamplona.



Refira-se que Corona, outro dos reforços de inverno para Lopetegui, entrou aos seis minutos para o lugar do lesionado Montiel.



O Sevilha tem 47 pontos e está a três do líder Real Madrid, equipa que apenas entra em campo este domingo contra o Granada.



Classificação da Liga espanhola